Кабмін виділив 5,6 мільйона на придбання житла для переселенців

Кабмін виділив 5,6 мільйона гривень на придбання 18 квартир і 1 одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб.

Таке розпордження ухвалили на засіданні уряду 5 серпня, передає "Урядовий портал".

Зазначається, що за рахунок коштів субвенції придбають житло у населених пунктах Донецької області: місто Краматорськ – 10 квартир, місто Покровськ – 8 квартир та Запорізької області: місто Приморськ – 1 будинок.

"Загалом у 2020 році за рахунок коштів субвенції планується придбати орієнтовно 66 квартир та 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 внутрішньо переміщених осіб.

Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік" за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України" передбачено видатки бюджету в сумі 20 мільйонів гривень, головним розпорядником яких є Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда