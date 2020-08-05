Кабмін вніс зміни в механізм ПСО на ринку електроенергії

Кабмін вніс змни у механізм спецобов'язків на учасників ринку електричної енергії - постановою передбачається, що "Енергоатом" буде продавати електроенергію в обсягах, необхідних для потреб населення на території ОЕС України, за ціною 10 грн за МВт, а інший обсяг - на різних сегментах ринку на ринкових умовах.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це сприятиме тому, щоб український бізнес отримав електроенергію за кращою ціною, а відповідно - був більш конкурентоспроможним.

"Ми збільшуємо обсяг електричної енергії, який державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку. Це, зокрема, покращить фінансову ситуацію зазначених державних підприємств", - пояснив він.

"50% електроенергії, виробленої підприємством, буде постачатися для потреб населення, щоб максимально знизити кінцеву ціну. При цьому підприємство отримає можливість реалізовувати приблизно 40% своєї електроенергії на ринкових умовах.

Це дасть змогу "Енергоатому" отримувати прибутки, вчасно виплачувати зарплату, вчасно робити ремонтні програми", - розповів Шмигаль.

Економічна правда