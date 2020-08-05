Ціна на золото продовжує бити рекорди 

Ціна золота продовжує бити рекорди, залишаючись вище ніж 2000 доларів за унцію на торгах у середу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дорогоцінний метал подорожчав більше ніж на 30% із початку 2020 року, й аналітики не виключають подальшого зростання його вартості. Привабливість золота як засобу збереження доходу збільшується на тлі перспектив більш тривалого, ніж очікувалося, відновлення економіки після кризи, зниження дохідності US Treasuries, а також зрослої геополітичної напруженості, пише Bloomberg.

Експерти Goldman Sachs прогнозують підйом ціни золота до $2300 за унцію.

"Ґрунт для подальшого зростання вартості золота підготовлено, - зазначає аналітик Sprott Inc. Пол Вонг. - Попереду нас очікує подальше нарощування державами бюджетних видатків, збереження високостимулючої грошово-кредитної політики протягом декількох років, а також складне відновлення економіки".

Ціна золота на спотовому ринку в середу становила $2037,05 за унцію, що на 0,9% вище за рівень закриття попередньої сесії. Ціна піднімалася до рекордних $2039,93 за унцію під час торгів.

Жовтневі ф'ючерси на золото торгуються на рівні $2037,7 за унцію, грудневі - $2049,4 за унцію.

Вартість срібла на спотовому ринку зросла на 2,3%, до $26,61118 за унцію - максимуму з 2013 року.