Курс валют на 5 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,79 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,70 - 27,72 гривні;
Євро – 32,75 - 32,77 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,58 – 27,84 гривні. Євро купують по 32,24 гривні, продають по 32,79 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,61 - 27,72 гривні, євро - 32,42 - 32,55 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 27,82 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,72 євро (на 4 серпня - 32,52 гривні).
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua