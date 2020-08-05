"Укрпошта" запускає пересувні відділення ще у шести областях

"Укрпошта" запускає 500 пересувних відділень ще в шести областях, окрім Чернігівської, де вони вже функціонують із 2018 року.



Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський під час презентації нових автомобілів Fiat Doblo Maxi передає інтерфак-Україна.

Програму запускають також у Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та на Закарпатті.



"Таких машин планується 2 тис. одиниць. Це продовження стратегії більш комфортних послуг для людей у межах України. Такі автомобілі їхатимуть до кожного населеного пункту, на віддалені хутори, села, де живуть менше ніж сотня людей. І чим більший населений пункт, тим частіше такі автомобілі приїжджатимуть, якщо там немає відділення", - прокоментував запуск програми прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, прем'єр зазначив, що дообладнання авто проходить в Україні на базі одного з Черкаських підприємств, що також збільшить робочі місця.

"Загальна вартість інвестицій в мобільні відділення - понад 1 млрд грн. Більше того, ми отримали пропозиції від Європейського банку реконструкції та розвитку. Сподіваюся, що вже восени підпишемо відповідні угоди, щоб вони також залучалися до фінансування наших сільських відділень, щоб за цей і наступний рік ми могли покрити всю Україну", - додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, всі мобільні відділення буде супроводжуватися трьома співробітниками - листоношею, водієм і начальником персоналу відділення.

Крім того, міністр додав, що в планах також збільшити зарплату співробітникам "Укрпошти" до 70%.



Як повідомлялося, "Укрпошта" уклала договір з "Укрлада" і банком "ПУМБ" на купівлю 500 нових авто на умовах фінансового лізингу для пересувних відділень у квітні 2020 року.



За словами гендиректора компанії Ігоря Смілянського, тендер провели на майже EUR8,5 млн. Умови фінлізингу від банку "ПУМБ" - на три роки під 6% річних у євро.