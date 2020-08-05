Ціни на нафту опускаються, незважаючи на дані про зниження запасів у США
Ціни на нафту опускаються в середу, незважаючи на дані Американського інституту нафти (API) про різке зниження запасів у США.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна
Побоювання, пов'язані з тим, що темпи зростання світового видобутку нафти перевищуватимуть попит, залишаються при збереженні високої захворюваності COVID-19 в світі.
Тим часом, серія вибухів у Бейруті викликала нову хвилю тривог щодо ситуації на Близькому Сході, що обмежує зниження нафтового ринку в середу.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures по 7:10 по Києву у середу становить $ 44,37 за барель, що на $0,06 (0,14%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $0,28 (0,6%).
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися в ціні на $ 0,12 (0,29%) - до $ 41,58 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,69 (1,7%).
Згідно з доповіддю API, опублікованому 4 серпня, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 8,59 млн барелів.
Офіційні дані про запаси енергоносіїв у Штатах за минулий тиждень будуть оприлюднені в середу о 16:30 по Києву.
Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозують зниження запасів нафти на 4,1 млн барелів, бензину - на 1,3 млн барелів, а також зростання запасів дистилятів на 100 тис. барелів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua