Ціни на нафту опускаються, незважаючи на дані про зниження запасів у США

Ціни на нафту опускаються в середу, незважаючи на дані Американського інституту нафти (API) про різке зниження запасів у США.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

Побоювання, пов'язані з тим, що темпи зростання світового видобутку нафти перевищуватимуть попит, залишаються при збереженні високої захворюваності COVID-19 в світі.

Тим часом, серія вибухів у Бейруті викликала нову хвилю тривог щодо ситуації на Близькому Сході, що обмежує зниження нафтового ринку в середу.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures по 7:10 по Києву у середу становить $ 44,37 за барель, що на $0,06 (0,14%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $0,28 (0,6%).

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися в ціні на $ 0,12 (0,29%) - до $ 41,58 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,69 (1,7%).

Згідно з доповіддю API, опублікованому 4 серпня, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 8,59 млн барелів.

Офіційні дані про запаси енергоносіїв у Штатах за минулий тиждень будуть оприлюднені в середу о 16:30 по Києву.

Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозують зниження запасів нафти на 4,1 млн барелів, бензину - на 1,3 млн барелів, а також зростання запасів дистилятів на 100 тис. барелів.