Невідомі вчинили диверсію із вагонами ОГХК, на підприємстві підозрюють ексменеджмент

4 серпня о 2:20 на залізничній станції "Верхівцеве" зловмисники висипали з 10 вагонів-хоперів "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" ільменітовий концентрат, який відвантажувався по контракту з американським холдингом Chemours.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

Концентрат направлявся до Одеського морського торгового порту.

За фактом здійснення злочину проти державного підприємства та з метою пошуку зловмисників ОГХК звернулась до правоохоронних органів.

"Ми розцінюємо відкриття вагонів-хоперів як дію, що вчинена умисно задля дестабілізації виробничого процесу на підприємствах ОГХК та зриву поставки продукції міжнародному контрагенту. Дуже цікаво, що минулого тижня попереднє керівництво ОГХК поширило інформацію про нібито зрив контракту ОГХК з Chemours, а сьогодні ми дізналися про добре сплановану диверсію", – повідомив Пітер Девіс, т.в.о. голови правління АТ "ОГХК".

У держкомпанії нагадують, що екскерівництво ОГХК раніше поширило фейкову інформацію про невиконання ОГХК зобов’язання перед міжнародним контрагентом Chemours, що входить до холдингу Dupont.

У ОГХК наголошують, що не припиняли співпрацювати з споживачем, а навпаки – сторони домовились про відвантаження продукції за ціною на 24% вищою.

Економічна правда