Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

4 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:50 встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,83 - 27,85 гривні;

Євро – 32,75 - 32,78 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,66 – 27,91 гривні. Євро купують по 32,26 гривні, продають по 32,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,73 - 27,81 гривні, євро - 32,44 - 32,57 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,70 - 27,78 гривні, євро - 32,44 - 32,57 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 серпня на рівні 27,74 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,52 євро (на 3 серпня - 32,78 гривні).

3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71- 27,74 гривні.

3 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Економічна правда