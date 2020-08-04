Робочий день під час пандемії на 48 хвилин довший – дослідження

Під час пандемії робочий день у 48,5 хвилин довший та має більше зустрічей, але тривалість зустрічей скоротилась.

Про це свідчать результати дослідження, яке провело Національное бюро економічних досліджень.

Зазначається, що збільшення робочого дня пов'язане з тим, що компанії перевели своїх співробітників на віддалену роботу - ті менше часу витрачають на дорогу до роботи, але при цьому зросла кількість нарад на 1 людину.

Порівняно з "докоронавірусними" часами кількість нарад на одну людину зросла на 12,9%, а кількість учасників кожної наради - на 13,5%. Але тривалість зустрічей скоротилася на 20,1%, і тому загальний час, який людина проводить на нарадах, скоротився на 11,5%.

Під час дослідження аналізувався робочий процес понад 3,1 мільйона людей в 16 великих мегаполісах у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході.