Доходи держбюджету у липні: план виконано, але доходи значно менші, ніж рік тому

У липні надходження загального фонду держбюджету склали 58 млрд грн при плані у 51,95 млрд грн - рівень виконання плану становить 111,6%, але порівняно з липнем 2019 року доходи виявляються меншими на 10,1 млрд грн.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки з посиланням на дані Мінфіну.

Зазначається, що у липні 2020-го податкові органи зібрали до загального фонду держбюджету 29,63 млрд грн та виконали план на 123,1%, але ця сума все одно менша на 7,32 млрд грн за надходження у липні минулого року.

"Митниця виконала в липні 2020 року план на 100,4%, та зібрала до бюджету 25,63 млрд грн, але ця сума на 3,36 млрд грн менше, аніж в липні 2019 року.

Ідентичну ситуацію демонструють і дані по виконанню державного бюджету разом (за загальним та спеціальним фондом): у липні план виконаний на 108%, фактичні доходи складають 69 млрд грн, план дорівнює 63,8 млрд грн, але порівняно з минулим роком доходи менші на 8,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Ключова причина цього парадоксу (перевиконання плану з одночасним значним зменшенням доходів порівняно з липнем 2019 року) - значне зменшення планів по надходженням через зміни до закону про державний бюджет, внесеними в квітні.

План доходів спеціального фонду у липні виконаний на 92,6%, (при фактичних надходженнях - 10,97 млрд грн), але порівняно з цим же періодом минулого року доходи зросли - на 1,73 млрд грн", - пояснюють економісти.

Економічна правда