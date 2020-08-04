Завершення інвентаризації державних сільгоспземель відтермінують на 2 місяці

Завершення інвентаризації сільськогосподарських земель державної власності відтермінують до 21 вересня 2020 року через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження.

Про це повідомив у Facebook голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

"На жаль, через COVID-19 та карантинні обмеження, які були запроваджені по всій країні, цей процес затягнувся. Всі виконавці визнали, що не змогли виконати свої зобов‘язання до 20 липня, як передбачалося підписаними угодами.

Через карантин та наявність великої кількості оскаржень тендерних закупівель до Антимонопольного комітету, укладання договорів відбулося лише у травні-червні, а не в березні. У силу цих обставин інвентаризація стартувала на 2 місяці пізніше, ніж заплановано", - написав він.

За його словами, за результатами наради з представниками компаній, які перемогли в тендерах на проведення державної інвентаризації земель, вирішили погодити з Кабміном відтермінування завершення інвентаризації сільгоспземель державної власності до 21 вересня 2020 року.

"Виконавці запевнили, що у двомісячний термін роботи будуть виконані. В іншому разі вони будуть нести юридичну відповідальність, в тому числі - жорсткі фінансові санкції, передбачені діючими договорами", - додав Лещенко.

Економічна правда