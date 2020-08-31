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НБУ визначив курс гривні на перший день вересня

Понеділок, 31 серпня 2020, 18:40
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 1 вересня на рівні 27,56 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,89 євро (на 31 серпня - 32,73 гривні).

Нагадаємо:

31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.

31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.

Економічна правда

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