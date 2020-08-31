НБУ визначив курс гривні на перший день вересня
Понеділок, 31 серпня 2020, 18:40
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 1 вересня на рівні 27,56 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,89 євро (на 31 серпня - 32,73 гривні).
Нагадаємо:
31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.
31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua