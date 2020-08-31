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Україна увійшла у топ-3 країн-виробників картоплі 

Понеділок, 31 серпня 2020, 17:24
 

Україна на третьому місці серед країн-виробників картоплі із показником 23 мільйона тонн урожаю зібраного за 2019-й рік.

Про це повідомляє potatonewstoday, пише agronews.ua.

До числа країн з найбільшим обсягом виробництва картоплі у 2019 році також увійшли Китай (93 млн тонн) та Індія (51 млн тонн). Разом з Україною, на ці країни припало 45% загальносвітової частки виробництва картоплі.

Близько чверті світового обсягу врожаю картоплі припало на: Росію, США, Бангладеш, Німеччину, Францію, Польщу, Нідерланди, Канаду та Білорусь.

У 2019 році загальносвітовий врожай картоплі становив 371 млн тонн, що на 2,1% більше аналогічного показника минулого сезону. У вартісному вираженні світовий ринок картоплі за 2019 рік зріс на 6%, сягнувши 140,5 млрд доларів. 

Зазначається також, що у 2019 році обсяг відвантаження картоплі за кордон зріс на 4,9%, сягнувши показника в 15 млн тонн.

У експорті картоплі лідирували:

Франція — 3,5 млн тонн;

Німеччина — 1,9 млн тонн;

Нідерланди — 1,8 млн тонн;

Бельгія — 1 млн тонн;

Єгипет — 0,7 млн тонн.

На перелічені країни припало 60% загальносвітового експорту картоплі.

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агросектор експорт

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