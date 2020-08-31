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Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

Понеділок, 31 серпня 2020, 17:25
 

31 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,54 - 27,57 гривні;

Євро – 32,85 - 32,88 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40 – 27,63 гривні. Євро купують по 32,30 гривні, продають по 32,81 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,50 - 27,56 гривні, євро - 32,39 - 32,57 гривні.

Нагадаємо:

31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.

Економічна правда

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