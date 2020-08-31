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Нацбанк за місяць поповнив резерви на 460 мільйонів доларів

Понеділок, 31 серпня 2020, 16:46
 

За серпень Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 460,5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

"Стабілізація валютних надходжень до України сприяла згладженій роботі валютного ринку та уможливленню купівлі Національним банком надлишку пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Чиста купівля іноземної валюти Національним банком у серпні становила 460,5 млн. доларів, з початку року – 1,2 млрд. доларів", - пише Данилишин.

Економічна правда

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НБУ

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