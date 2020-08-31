УЗ припиняє вантажоперевезення маршрутними поїздами

"Укрзалізниця" з 18 вересня 2020 року включно припиняє дію договору про перевезення вантажів на особливих умовах - за розкладом руху маршрутних поїздів.

Про це повідомляється на сайті філії компанії "Центр транспортної логістики".

"Повідомлення може бути відкликано у разі викладення договору в новій редакції", - йдеться у повідомленні.



Філія "ЦТЛ" 28 серпня повідомила замовникам про припинення дії зазначеного договору.

В УЗ нагадали, що у травні Антимонопольний комітет виявив, що активне впровадження "Укрзалізницею" вантажоперевезень за графіком маршрутних поїздів дало змогу скоротити терміни доставки для одних клієнтів, але негативно відобразилося на перевезеннях для інших компаній. АМКУ рекомендував УЗ створити рівні умови для всіх учасників ринку залізничних вантажоперевезень.

У компанії назвали позицію АМКУ односторонньою. В УЗ також запевнили, що послуга перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних поїздів жодним чином не впливає і не може впливати на нормативні терміни доставки вантажів.

Економічна правда