Держбанки зменшили портфель непрацюючих кредитів на 6 мільярдів – Мінфін

Держбанки продовжують зменшувати портфель непрацюючих кредитів (NPL) - за підсумками 1 півріччя 2020 року обсяг NPL скоротився на 6,1 млрд грн до 391 млрд грн, а їх частка в кредитному портфелі сектору знизилась до 63,1%.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"У галузевому розрізі найбільший обсяг непрацюючих кредитів банків державного сектору традиційно сконцентровано у оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, виробництві харчових продуктів, металургійному виробництві.

У першому півріччі 2020 року банками державного сектору було проведено реструктуризацій NPL на суму 14 млрд грн, скорочено обсяг простроченої заборгованості на 2,6 млрд грн, списано 26 млрд грн непрацюючих кредитів за рахунок резервів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для зниження частки проблемних кредитів банки державного сектору також вели активну претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості.

Станом на 1 липня 2020 року в судах знаходилися понад 57 тисяч позовів банків на сукупну суму 38 млрд грн. У першому півріччі було подано 29 тисяч нових позовів до суду на суму близько 10 мільярдів гривень.

"По 54 тисячах справ було винесено рішення про стягнення на користь державних банків 8 мільярдів гривень. Було відкрито 164 тисячі виконавчих проваджень на загальну суму 72 млрд грн", - додали у Мінфіні.

Економічна правда