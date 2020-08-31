Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

31 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:35 встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,54 - 27,57 гривні;

Євро – 32,83 - 32,86 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40 – 27,64 гривні. Євро купують по 32,28 гривні, продають по 32,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,50 - 27,57 гривні, євро - 32,41 - 32,54 гривні.

Середній курс в обмінниках України: 27,48 - 27,57 гривні, євро - 32,41 - 32,55 гривні.

Нагадаємо:

31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.

Економічна правда