Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
31 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:35 встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,54 - 27,57 гривні;
Євро – 32,83 - 32,86 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40 – 27,64 гривні. Євро купують по 32,28 гривні, продають по 32,80 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,50 - 27,57 гривні, євро - 32,41 - 32,54 гривні.
Середній курс в обмінниках України: 27,48 - 27,57 гривні, євро - 32,41 - 32,55 гривні.
Нагадаємо:
31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.
Економічна правда
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