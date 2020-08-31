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НБУ змінив умови надання ліцензій інкасаторам

Понеділок, 31 серпня 2020, 13:11
 

Нацбанк уточнив процедуру ліцензування юросіб, які мають намір надавати банкам послуги з інкасації.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема:

  • Додатково врегульоване питання про повернення оплати заявнику в разі відмови у видачі ліцензії або в отриманні погодження Нацбанку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.
  • Встановлені вимоги до юридичної особи страхувати повний обсяг готівки, що нею оброблятиметься та зберігатиметься.
  • Відтепер юридична особа зобов’язана повідомляти НБУ в разі відкриття нових відокремлених підрозділів для оброблення та зберігання готівки.

"Такі зміни зроблять зрозумілішою процедуру ліцензування юридичних осіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації та здійснювати операції з оброблення та зберігання готівки, а також сприятимуть захисту інтересів їх клієнтів", - пояснили в НБУ.

Зазначається, що відповідні норми містить постанова Правління НБУ від 25 серпня 2020 року № 125 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації".

Економічна правда

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