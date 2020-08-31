Курс валют на 31 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 31 серпня 2020, 11:25
31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,53 - 27,56 гривні;
Євро – 32,74 - 32,78 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,39 – 27,62 гривні. Євро купують по 32,28 гривні, продають по 32,76 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,49 - 27,57 гривні, євро - 32,41 - 32,52 гривні.
Економічна правда
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