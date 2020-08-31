Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 31 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 31 серпня 2020, 11:25
 

31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,53 - 27,56 гривні;

Євро – 32,74 - 32,78 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,39 – 27,62 гривні. Євро купують по 32,28 гривні, продають по 32,76 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,49 - 27,57 гривні, євро - 32,41 - 32,52 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку стабільна 28 серпня 2020, 17:45
Курс валют на 19 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 19 серпня 2020, 11:10
Курс валют на 18 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 18 серпня 2020, 10:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!