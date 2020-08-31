Банки знизили депозитні ставки

За останні три тижні ставки за депозитами в українських банках опустилися для всіх валют.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках, проведений Liga.net.

Максимально подешевшали вклади в гривні на термін до місяця - на 0,11 п.п. до 6,76% річних. Наступними втратили в ціні заощадження на період від 3 до 6 місяців (на 0,05 п.п. до 7,63% річних).

Прибутковість вкладів на період від місяця до трьох опустилася на 0,01 п.п. до 6,34% річних. Решта термінів не зазнали змін в ставках. Безстрокові заощадження пропонують 4,91% річних, а депозити періодом від півроку до року - 8,08% річних. Середня ставка для депозитів строком понад рік становить 8,12% річних.

У доларах максимально впала середня ставка за депозитами терміном від півроку до року (на 0,03 п.п. до 1,28% річних). Синхронно подешевшали вклади на термін понад три місяці і понад рік (на 0,02 п.п. до 0,93% і до 1,75% річних відповідно).

Безстрокові заощадження як і раніше пропонують 0,46% річних, а вклади на період менше місяця - 0,47% річних. Прибутковість депозитів періодом від місяця до трьох становить 0,55% річних.

На колишньому рівні залишилися середні ставки для безстрокових заощаджень в євро (0,24%), а також вкладів періодом менше місяця (0,25%), від місяця до трьох (0,48%) і від 3 місяців до півроку (0, 62%).

Синхронно, на 0,02 п.п. опустилася прибутковість для термінів понад півроку (0,88%) і понад рік (1,05%).