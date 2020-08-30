Стартап Ілона Маска показав роботу нейроінтерфейса на свині

Нейротехнологічний стартап Neuralink Ілона Маска показав роботу нейроінтерфейса на свині, за допомогою імплантату вдалося прочитати активність нейронів її мозку з усіх каналів.

Про це пише The verge з посиланням на презентацію, яка проходила на YouTube-каналі компанії.

Видання зазначає, що це не перший подібний пристрій компанії, конструкція сильно змінилася з минулого року, тому його не видно на тварині. Сам пристрій став набагато компактніше, його розмір - 23х8 мм. Тепер воно виконано у формі монети і призначене для розміщення на одному рівні з черепом під шкірою.

Розробники скоротили кількість використовуваних електродів втричі - з 3072 до 1024. Пристрій заряджається за ніч за допомогою магнітної зарядки. Для обміну даними в новому поколінні вже використовується бездротової інтерфейс, а не USB-C. Радіус роботи - 5-10 метрів.

Видання зазначає, Neuralink не винайшли інтерфейси мозок-комп'ютер - вони існують і імплантуються людям з 2006 року. Головний внесок компанії в технологію - тонкі гнучкі проводи, які покриті електродами для реєстрації активності мозку.

У ниток більше електродів, ніж у інших систем. Тобто, їх пропускна здатність набагато вище. Крім того, вони не завдають такі серйозні пошкодження, як жорсткі голки. Однак сторонні предмети в мозку з часом руйнуються, а більш дрібні руйнуються швидше.