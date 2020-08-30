Лоу-кост Eurowings ввів послугу заборони купівлі сусіднього крісла
Авіакомпанія Eurowings ввела збір за можливість залишити сусіднє крісло вільним.
Про це пише avianews.
"Наші пасажири часто хочуть більше комфорту і дистанції на борту. Концепція ультра-лоу-костів з початку коронакризи більше не працює, принаймні на вашому домашньому ринку в Німеччині.
Тому ми припускаємо, що вільні середні крісла стануть важливою частиною сервісу подорожей в майбутньому", - заявив глава Eurowings Йенс Бішоф.
Тепер пасажир Eurowings може заблокувати сусіднє крісло, купивши квиток з будь-якого класу бронювання.
Послуга надається за ціною від 18 євро, але тільки на європейських рейсах. Зараз її можна забронювати тільки через колл-центр авіакомпанії. У вересні ця опція стане доступною для замовлення на сайті.
При цьому Eurowings гарантує, що не перепродасть вільне крісло іншому пасажирові.
До цього лоу-кост гарантував вільний сусіднє крісло тільки пасажирам, які купили квиток по найдорожчому тарифу BIZ class.
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