Всі розділи
Укр / Рус

Лоу-кост Eurowings ввів послугу заборони купівлі сусіднього крісла

Неділя, 30 серпня 2020, 11:10
 

Авіакомпанія Eurowings ввела збір за можливість залишити сусіднє крісло вільним.

Про це пише avianews.

"Наші пасажири часто хочуть більше комфорту і дистанції на борту.  Концепція ультра-лоу-костів з початку коронакризи більше не працює, принаймні на вашому домашньому ринку в Німеччині.

Тому ми припускаємо, що вільні середні крісла стануть важливою частиною сервісу подорожей в майбутньому", - заявив глава Eurowings Йенс Бішоф.

Тепер пасажир Eurowings може заблокувати сусіднє крісло, купивши квиток з будь-якого класу бронювання.

Послуга надається за ціною від 18 євро, але тільки на європейських рейсах. Зараз її можна забронювати тільки через колл-центр авіакомпанії.  У вересні ця опція стане доступною для замовлення на сайті.

При цьому Eurowings гарантує, що не перепродасть вільне крісло іншому пасажирові.

До цього лоу-кост гарантував вільний сусіднє крісло тільки пасажирам, які купили квиток по найдорожчому тарифу BIZ class.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Авіакомпанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Turkish Airlines відновила прямі регулярні рейси до Харкова 2 серпня 2020, 14:22
МАУ оновила графік польотів: скасовані 6 маршрутів, ще 7 скорочені 25 липня 2020, 15:03
Без держави не впораємося 8 липня 2020, 08:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!