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Шмигаль: очікуємо, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч

Неділя, 30 серпня 2020, 10:00
 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч. 

Про це він написав у Facebook

Також він зазначив, що у червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень та склали 11,6 тис. гривень. "Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу", - написав він. 

Також за його словами промисловість у липні продовжила демонструвати зростання (+1,4% проти червня цього року). 

"Через пік економічної коронакризи у березні та квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Проте останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали сталий тренд на зростання", - резюмував прем'єр-міністр.

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Шмигаль заробітна плата

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