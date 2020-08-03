Офіційний курс на 4 серпня: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 серпня на рівні 27,74 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,52 євро (на 3 серпня - 32,78 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 серпня на рівні 27,67 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,78 євро (на 31 липня - 32,54 гривні).
3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71- 27,74 гривні.
3 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Економічна правда
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