МХП: штучний інтелект покращує роботу енергетиків

МХП Еко Енерджи ввів в промислову експлуатацію систему "віртуального помічника енергетика", тепер енергетики групи мають можливість використовувати переваги штучного інтелекту для прогнозування споживання електроенергії.

Проєкт було реалізовано в співпраці зі стартапом a-Gnostics, представники якого мають великий досвід розробки ІТ-рішень для великих компаній з різних країн світу, включаючи США та членів ЄС.

Розробка українських IT-фахівців стартапу a-Gnostics використовує широкі можливості науки про дані (Data science) та машинне навчання (Machine learning), а її мета — оптимізація витрат на електроенергію промислових споживачів.

Передумовою для впровадження даного рішення стало введення в Україні нового ринку електроенергії, який передбачає, що всі учасники ринку повинні прогнозувати погодинне споживання електроенергії на добу вперед.

Завдяки впровадженню системи енергетики роблять заявки на закупівлю електроенергії та прогнози за декілька хвилин. Раніше процес займав декілька годин кожного день.

Зараз кожен енергетик групи МХП має можливість використовувати результати роботи нейронних мереж в своїй щоденній роботі.

Це перший проєкт в Україні, коли кінцеві корпоративні користувачі мають можливість швидко і безпечно запускати в роботу складний ланцюг розрахунків так званої системи з використанням науки про дані.

Користувач має можливість перерахувати свої прогнози, наприклад, у випадку зміни планів виробництва, зробивши в системі 2 операції, в "хмарі" автоматично запуститься "перенавчання" моделі, передача даних, а користувач отримає новий прогноз за декілька хвилин.

Заступник Голови правління МХП Олександр Домбровський прокоментував переваги впровадження інноваційного ІТ-рішення:

"Система "віртуального енергетика" - це інновація, що дозволяє компанії МХП оптимізувати витрати на закупівлю електроенергії, використовує найсучасніші ІТ-рішення та суттєво допомагає роботі інженерів-енергетиків компаній групи МХП.

Під час пілотного проєкту було підраховано, що це заощаджує мільйони гривень щомісяця. Тепер кожне підприємство групи МХП, а в майбутньому всі клієнти, мають можливість не тільки автоматично робити заявки на закупівлю електроенергії, але і використовувати найсучасніші технології машинного навчання для прогнозування споживання електроенергії.

Це важливе рішення й для виробників "зеленої", особливо сонячної та вітрової, електроенергії загалом, адже з’являється додаткова можливість набагато точніше прогнозувати власну генерацію.

В майбутньому планується використовувати технологію штучного інтелекту та машинного навчання не тільки для прогнозування споживання електроенергії, а й оптимізації управлінням виробничими процесами в різних напрямах діяльності холдингу МХП".

Впровадження сучасних інноваційних рішень – один з ключових пріоритетів в діяльності агрохолдингу МХП.