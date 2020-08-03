Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
3 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,84 - 27,86 гривні;
Євро – 32,63 - 32,66 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,59 – 27,84 гривні. Євро купують по 32,14 гривні, продають по 32,84 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,67 - 27,79 гривні, євро - 32,37 - 32,49 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 серпня на рівні 27,67 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,78 євро (на 31 липня - 32,54 гривні).
3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71- 27,74 гривні.
Економічна правда
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