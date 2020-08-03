Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

3 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,84 - 27,86 гривні;

Євро – 32,63 - 32,66 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,59 – 27,84 гривні. Євро купують по 32,14 гривні, продають по 32,84 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,67 - 27,79 гривні, євро - 32,37 - 32,49 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 серпня на рівні 27,67 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,78 євро (на 31 липня - 32,54 гривні).

3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71- 27,74 гривні.

Економічна правда