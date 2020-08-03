Липневий попит на нові авто в Україні зріс на 10% – асоціація

У липні 2020 року українці купили та зареєстрували 8,4 тисяч нових легкових автомобілей - порівняно з минулим роком липневий попит на нові авто зріс на 10%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Найпопулярнішою маркою місяця стала Renault. У липні свої перші реєстраційні номери отримали 1 440 машин цієї французької марки. Свій результат річної давності Renault поліпшила на 20 відсотків", - йдеться у повідомленні.

На другому місці - Toyota (+10%, до 1147 шт.), замикає топ-3 Skoda (-33%, 457 авто).

Також у топ-5 Hyundai (-6%, 457 шт.) та KIA (-28%, 442 авто).

Зазначається, що бестселером місяця став автомобіль Renault Sandero (549 реєстрацій).

Загалом із початку року свої перші реєстраційні номери отримали 45,5 тисяч нових легкових авто - це на 2% менше аналогічного періоду 2019 року.

Економічна правда