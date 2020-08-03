Наглядова рада "Укренерго" призначила нового голову правління компанії

Наглядова рада "НЕК Укренерго" 2 серпня на позачерговому засіданні в результаті конкурсу обрала і призначила на посаду голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Високий рівень професіоналізму та різноманітність кандидатів забезпечили прозору, чесну та суттєву конкуренцію між кандидатами. Ті з них, які найбільш відповідали вимогам, на об’єктивну думку наглядової ради та за допомогою консультанта з підбору персоналу, були обрані та пройшли оцінювання наглядовою радою шляхом особистої співбесіди.

За результатами цього напруженого та ретельного процесу, наглядова рада обрала та призначила Володимира Кудрицького як найбільш відповідного вимогам кандидата на посаду голови правління", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з вересня 2019 року Кудрицький обіймав посаду першого заступника голови правління, а з кінця лютого 2020 р. виконував обов'язки керівника "Укренерго".

У компанію він прийшов у 2016 року, обіймав посаду заступника директора з інвестицій.

До призначення в "Укренерго" Кудрицький працював директором з розвитку ПАТ "Укртранснафта", був операційним менеджером та директором з внутрішнього аудиту у міжнародних та українських компаніях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

Нагадаємо:

У лютому 2020 року голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук припинив виконувати обов'язки голови правління компанії.

Економічна правда