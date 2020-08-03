Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
3 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановились на рівні 27,75- 27,78 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,75 - 27,78 гривні;
Євро – 32,55 - 32,58 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,56 – 27,80 гривні. Євро купують по 32,14 гривні, продають по 32,85 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,75 гривні, євро - 32,32 - 32,48 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,64 - 27,73 гривні, євро - 32,35 - 32,46 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 серпня на рівні 27,67 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,78 євро (на 31 липня - 32,54 гривні).
3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71- 27,74 гривні.
Економічна правда
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