Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

3 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановились на рівні 27,75- 27,78 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,75 - 27,78 гривні;

Євро – 32,55 - 32,58 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,56 – 27,80 гривні. Євро купують по 32,14 гривні, продають по 32,85 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,75 гривні, євро - 32,32 - 32,48 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,64 - 27,73 гривні, євро - 32,35 - 32,46 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 серпня на рівні 27,67 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,78 євро (на 31 липня - 32,54 гривні).

3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71- 27,74 гривні.

Економічна правда