Адміністрація морпортів оголосила конкурс із підйому танкеру "Delfi"

Адміністрація морських портів України оголосила конкурс на підйом та віддалення затонулого біля Одеси танкеру "Delfi", заявки прийматимуться до 5 серпня.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Усі три спроби підрядника, найнятого судновласником підняти танкер були безуспішними. Одна з причин - недостатня матеріально-технічна база. Тепер за підняття судна відповідальна Адміністрація морських портів Україн", - пише міністр.

Серед вимог до підрядників - документально підтверджений досвід виконання подібних операцій. Також учасники мають надати План виконання робіт. Заявки приймаються орієнтовно до 5 серпня.

Нагадуємо:

Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi" проте і ця і подальші спроби були невдалими.

22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.

8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.

Економічна правда