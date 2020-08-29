Білорусь підвищує експортне мито на нафту

Білорусь з 1 вересня підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення Ради міністрів Білорусі від 27 серпня №503.

Ставка експортного мита на сиру нафту складе 47,5 дол за 1 т (раніше - 46,9 долл - ЕП).

Мито на прямогонний бензин підвищена з 25,7 до 26,1 дол за 1 т. На товарні бензини, легкі і середні дистиляти - з 14 до 14,2 дол за 1 т.

Таке ж мито встановлене щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

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