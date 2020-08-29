Всі розділи
Укр / Рус

Білорусь підвищує експортне мито на нафту

Субота, 29 серпня 2020, 18:00
 

Білорусь з 1 вересня підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення Ради міністрів Білорусі від 27 серпня №503.

Ставка експортного мита на сиру нафту складе 47,5 дол за 1 т (раніше - 46,9 долл - ЕП).

Мито на прямогонний бензин підвищена з 25,7 до 26,1 дол за 1 т. На товарні бензини, легкі і середні дистиляти - з 14 до 14,2 дол за 1 т. 

Таке ж мито встановлене щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

Читайте також: Відлуння білоруської кризи: чи загрожує Україні дефіцит нафтопродуктів

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Білорусь мита

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Контакти тривають": У Кремлі прокоментували рефінансування білоруського боргу 28 серпня 2020, 13:05
Росія рефінансує 1 мільярд доларів білоруського боргу - Лукашенко 27 серпня 2020, 15:19
Латвія припинить торгівлю електроенергією з Білоруссю у разі запуску АЕС в Островці 26 серпня 2020, 10:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!