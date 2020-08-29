Коронавірусне: автовиробники втратили 250 мільярдів доларів виручки у першій половині року

Світові автовиробники через пандемію коронавірусу втратили 250 мільярдів доларів виручки у першій половині поточного року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Dow Jones.

Toyota Motor Corp. і Volkswagen AG - два найбільших світових автовиробники за обсягом продажів - зазнали найбільших суттєвих втрат виручки за перше півріччя. Сукупно вони втратили 69,61 млрд дол у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Компанії Ford Motor, General Motors і Fiat Chrysler Automobiles NV сукупно втратили 69,29 млрд дол виторгу за перше півріччя, при цьому найбільші втрати припали на частку Ford.

Французька Renault SA втратила 11,35 млрд дол виторгу і відзвітувала про рекордний чистий збиток у розмірі 8,63 млрд дол за перше півріччя.

Однак не всі компанії опинилися в такому скрутному становищі. Видання пише, що продажі Tesla впали в другому кварталі, однак зростання виручки за перші три місяці року допомогли компенсувати зниження. Таким чином, виробник електрокарів збільшив виручку за перше півріччя більш ніж на 1 млрд дол.

Японська Toyota при цьому втратила 35,45 млрд дол у першій половині року.