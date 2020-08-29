Найбільша електроугода: Amazon замовив у Mercedes-Benz 1800 фургонів

Компанія Amazon замовила у Mercedes-Benz 1800 електричних фургонів, для німецького концерну це стало найбільшим замовленням електромобілів.

Про це пише ЦТС з посиланням на RenEn.

Замовлення включає 600 фургонів Mercedes-Benz eVito середнього розміру і 1200 більших моделей eSprinter. Угода приурочена до приєднання Mercedes до ініціативи "Кліматичне зобов'язання".

У Mercedes повідомили, що до кінця поточного року в модельному ряду компанії будуть п'ять повністю електричних автомобілів і 20 гібридів.