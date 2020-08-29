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Найбільша електроугода: Amazon замовив у Mercedes-Benz 1800 фургонів

Субота, 29 серпня 2020, 15:36
 

Компанія Amazon замовила у Mercedes-Benz 1800 електричних фургонів, для німецького концерну це стало найбільшим замовленням електромобілів.

Про це пише ЦТС з посиланням на RenEn.

Замовлення включає 600 фургонів Mercedes-Benz eVito середнього розміру і 1200 більших моделей eSprinter. Угода приурочена до приєднання Mercedes до ініціативи "Кліматичне зобов'язання".

У Mercedes повідомили, що до кінця поточного року в модельному ряду компанії будуть п'ять повністю електричних автомобілів і 20 гібридів.

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Економічна правда
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