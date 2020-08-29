Coca-Cola скоротить 4000 робочих місць

Компанія Coca-Cola оголосила про скорочення близько 4000 робочих місць в США, Канаді та Пуерто-Ріко.

Про це повідомляє CNN.

Компанія здійснить поділ на дев'ять нових підрозділів в рамках чотирьох географічних сегментів, а не на 17, як зараз. Таким чином компанія планує перерозподіл ресурсів, а також скорочення співробітників, як добровільні, так і недобровільні.

Coca-Cola також планує оптимізувати продукцію та сфокусуватися на розвитку п'яти основних категорій: Coca-Cola, газовані напої з різними смаками, вода, спортивні напої, кава і чай, а також соки і молоко.

Витрати Coca-Cola, пов'язані з глобальним скороченням штату, складуть від 350 до 550 млн дол.