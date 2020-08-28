Росіянин готував масштабну кібератаку на Tesla

Робітник заводу компанії Tesla відмовився від 1 мільйона доларів, тісно співпрацював з ФБР і запобіг запланованії хакерській атаці на виробника електромобілів.

Джерело: портал Teslarati, Ілон Маск в Twitter.

Деталі: Раніше в США заарештували 27-річного громадянина Росії Єгора Крючкова за підозрою в підготовці кібератаки. Тепер же стало відомо, що мова йде про компанію Tesla.

Один з її засновників Ілон Маск підтвердив, що готувалася серйозна атака.

За даними Teslarati, історія почалася в липні, коли Крючков зв'язався з російськомовним громадянином США, що працює на заводі Tesla Gigafactory Nevada (виробляє уккумулятори ред.). Співробітник, особа якого не розголошується, має доступ до комп'ютерних мереж виробника електромобілів.

16 липня громадянин Росії зв'язався із співробітником Giga Nevada через WhatsApp з проханням зустрітися з ним у Спарксі, штат Невада.

Під час їх "ділової" зустрічі Крючков запропонував, щоб співробітник Tesla впровадив шкідливе ПО, надане Крючковим і його соратниками, в систему виробника електромобілів, що дозволить хакерам отримувати корпоративні та мережеві дані компанії. За них росіянин розраховував вимагати викуп.

За участь у схемі співробітнику заводу запропонували спочатку 500 тисяч доларів, а потім 1 мільйон - готівкою або біткойнами.

Співробітник Giga Nevada повідомив про заплановану атаці команді кібербезпеки Tesla, яка, в свою чергу, зв'язалася з ФБР.

За допомогою бюро розслідувань співробітник Tesla продовжував спілкуватися з Крючковим, намагаючись отримати якомога більше інформації про процеси, процедуру та інфраструктуру хакерів. Зусилля виявилися плідними. В одній з розмов хакер, як повідомляється, хвалився, що його команда нещодавно отримала викуп на суму понад 4 мільйони доларів від відомої компанії. Пізніші звіти показали, що мова йде про компанію CWT Travel, яка, як повідомляється, заплатила викуп у розмірі 4,5 мільйона доларів.

Крючкова затримали 22 серпня 2020 року в Лос-Анджелесі. Наразі хакер перебуває під вартою до суду.