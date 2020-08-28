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Райффайзен банк Аваль запустив додаток для бізнес-операцій ФОПів

П'ятниця, 28 серпня 2020, 15:35
 

На українському ринку запустили мобільний додаток для фрілансерів і власників малого та середнього бізнесу Fairo, користувачам доступні функції виставлення рахунків і ведення бухгалтерського обліку.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

Fairo надає фрілансерам послугу створення професійних рахунків-фактур, відстеження платежів, автоматичне повідомлення про статус інвойсів, відправку податкових звітів і додавання банківських реквізитів в бухгалтерську книгу.

Інші важливі послуги, такі як податкова звітність, будуть доступні у вересні. До кінця року в додатку також з'являться найбільш популярні банківські послуги.

Fairo розроблено міжнародною консалтинговою компанією Creative Dock Austria за підтримки Raiffeisen Bank International, основного власника Raiffeisen Bank Aval. Україна - перша країна, в якій вийде додаток. Зазначається, що користувачам Fairo не обов'язково бути клієнтами Raiffeisen Bank Aval, щоб зареєструватися.

"...ми хочемо усунути проблеми, пов'язані з адмініструванням бізнесу, а також заощадити час і нерви фрілансерам на паперову роботу і сплату податків", - заявив генеральний директор Creative Dock Austria Ігор Пршеровський.

Економічна правда

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ФОП податки Райффайзен Банк Аваль мобільний зв'язок

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