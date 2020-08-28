Оголошено топ-10 фіналістів проєкту підтримки малого бізнесу "Бізнес-трамплін" від Rozetka та Visa

Другий етап проєкту "Бізнес-трамплін" завершився. Загалом за учасників віддали 144 055 голоси. До фіналу потрапили 10 брендів, що отримали найбільше голосів.

Голосування було реалізовано редакцією "Українська правда" за допомогою платформи Аpester. Нею користуються всесвітньо відомі ЗМІ та бренди: Time, Independent, Rolling Stone, Ikea тощо. За цією системою враховується один голос від одного унікального читача.

Протягом всього голосування редакція "Української правди" відстежувала його динаміку задля забезпечення повної прозорості відбору.

До наступного етапу проходять 10 брендів:

Кар'єрний портал Happy Monday — 19710 голосів

Дитячі тату з доповненою реальністю TATTon.me — 13430 голосів

Розумна агропромисловість Agrolabs — 13197 голосів

Роборука Esper Bionics — 12798 голосів

Українські в'ялені помідори — 9375 голосів

Звукоізольовані переговорки Silentbox — 8851 голосів

Сонячні електростанції Sunsay Energy — 8429 голосів

Музей у темряві "Третя після опівночі" — 8263 голосів

Дитяча білизна, що говорить, "КАЙКА" — 8243 голосів

Товари для дому Woodstuff — 6537 голосів

Кожен з фіналістів потрапить до спеціального відеопроєкту на офіційних сторінках ROZETKA та Visa у соціальних мережах, а також проведе краш-тест свого бізнесу перед професійним журі. Цей краш-тест буде відзнятий і показаний у випуску Fedoriv Vlog, присвяченому проєкту.

У журі проєкту:

Владислав Чечоткін — підприємець, співзасновник та CEO ROZETKA;

Віра Платонова — старша віцепрезидентка Visa у країнах СНД та Південно-Східної Європи;

Андрій Федорів — засновник і CEO FEDORIV GROUP;

Олег Гороховський — співзасновник monobank;

Вікторія Тігіпко — засновниця та керівна партнерка венчурного фонду; TA Ventures, співзасновниця жіночого бізнес-ком’юніті WTECH.

28 вересня журі проєкту визначить 5 переможців, які отримають від 200 000 до 500 000 грн. Інші 5 фіналістів зможуть пройти навчання в Unit School of Business.