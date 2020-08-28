Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
28 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,47 - 27,49 гривні;
Євро – 32,69 - 32,70 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38 – 27,61 гривні. Євро купують по 32,19 гривні, продають по 32,69 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,46 - 27,53 гривні, євро - 32,29 - 32,48 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,44 - 27,52 гривні, євро - 32,32 - 32,47 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 28 серпня на рівні 27,46 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,43 євро (на 27 серпня - 32,28 гривні).
28 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,52 гривні.
Економічна правда
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