Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

28 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,47 - 27,49 гривні;

Євро – 32,69 - 32,70 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38 – 27,61 гривні. Євро купують по 32,19 гривні, продають по 32,69 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,46 - 27,53 гривні, євро - 32,29 - 32,48 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,44 - 27,52 гривні, євро - 32,32 - 32,47 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 28 серпня на рівні 27,46 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,43 євро (на 27 серпня - 32,28 гривні).

28 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,52 гривні.

Економічна правда