Криклій обговорив із США співпрацю з оновлення рухомого складу УЗ

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій обговорив із в.о. заступника міністра торгівлі США Джозефом С. Семсаром перспективи подальшого співробітництва між обома країнами за напрямком залізничних перевезень.

Про це у четвер повідомила прес-служба українського міністерства.

"Фізичне і моральне старіння рухомого складу Укрзалізниці є однією з найгостріших проблем компанії на сьогодні. Нинішній технічний стан пасажирського рухомого складу не відповідає сучасним вимогам щодо здійснення комфортних перевезень пасажирів та якості послуг, які надаються населенню.

Тому з метою отримання державної підтримки у вигляді державної гарантії АТ "Укрзалізниця" розроблено інвестиційний проєкт із закупівлі 40 нових тепловозів", - розповів Криклій.

У Мінінфраструктури додали, що наразі інвестиційний проєкт доопрацьовується фахівцями Укрзалізниці для проведення оцінки його економічної ефективності та отримання висновку державної експертизи.

Після прийняття рішення щодо надання держпідтримки органами управління Укрзалізниці буде прийматися рішення щодо прийнятності умов кредитування та розпочато процедуру погодження залучення кредиту, а також буде прийматися рішення щодо початку процедури закупівель.

"Ми готові надавати всебічну підтримку взаємовигідному співробітництву з іноземними компаніями та сприяти залученню найкращих зразків транспортної техніки світу для роботи у транспортній системі України.

У свою чергу, хочу запевнити, що в нових економічних умовах наша держава відкрита для нових ініціатив з розвитку та модернізації залізничної транспортної інфраструктури", - додав міністр.

Економічна правда