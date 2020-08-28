Фінляндія заборонила в’їзд збирачам ягід з України

Уряд Фінляндії запровадив обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід з країн, які не входять до ЄС, і мають погану епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Обмеження діятиме з 28 серпня по 18 вересня. Воно торкнеться, зокрема, українських збирачів ягід.

У списку дозволених країн, громадяни яких можуть приїжджати на роботи зі збирання ягід, тепер залишилися Грузія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай і Південна Корея.

Як і раніше іноземні працівники повинні мати при собі довідку від ягідної компанії. Наявність довідки перевіряють прикордонники.

На пункті пропуску Прикордонна служба при необхідності зв'язується з компанією для підтвердження зазначеної в документах інформації.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку виключень.

За даними численних джерел "Європейської правди", ці обмеження вводяться урядом з метою запобігти масовому паломництву в Україні хасидів для святкування Рош Ха-Шана, який цього року відзначається 19-20 вересня.

Детальніше про ці обмеження читайте у статті - Зруйнувати родини, покарати інвесторів: чим загрожує закриття кордонів України для іноземців

Європейська правда