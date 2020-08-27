Податкова міліція викрила масове підпільне виробництво тестів на коронавірус

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області виявили незаконне виробництва наборів для відбору і транспортування біологічного матеріалу для тестування на наявність коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Під час досудового розслідування встановлено, що групою харків’ян, з метою особистої наживи, в 2020 році налагоджено підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на наявність COVID-19, які, в подальшому, через підставних фізичних осіб- підприємців поставлялися до лікарських установ.

Вказана група осіб, з метою приховування злочинної діяльності та введення покупців в оману, в супровідних документах на продукцію зазначали інші (легальні) місця її виготовлення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробництво наборів проводилось з грубим порушенням правил та норм їх виготовлення.

Під час обшуку виявили та вилучили 200 тисяч одиниць готових наборів для тестування а також сировину для виробництва біля 400 тисяч засобів для тестування на суму близько 12 мільйонів гривень.

"Слідство триває. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації незаконного бізнесу", - додали в ДФС.

Економічна правда