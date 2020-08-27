28 серпня Маск представить чип для мозку Neuralink

28 серпня компанія Neuralink, співзасновником якої є голова SpaceX і Tesla Ілон Маск проведе презентацію чипа, що підключається до мозку призначеного для допомоги людям з важкими травмами головного мозку.

Про це повідомляє Twitter Маска, передає 3dnews

Нову технологію компанія Neuralink представила в минулому році. Спеціальний робот, "подібно швейній машині", буде імплантувати глибоко в людський мозок ниткоподібні електроди, які підключаються до капсули-приймача, прикріпленому за вухом пацієнта.

Пристрій буде здатний передавати сигнали мозку по Bluetooth, дозволяючи випробуваним керувати комп'ютером або контролювати активність свого мозку.

За словами Маска, технологія з успіхом пройшла випробування на приматах, і мавпа з імплантованими електродами "змогла управляти комп'ютером за допомогою свого мозку".

Маск обіцяє, що технологія, яку продемонструють у п'ятницю, буде дійсно "приголомшливим" результатом у порівнянні з тим, що люди бачили до сих пір.

"Не хочу занадто розбурхувати, але потенціал дійсно трансформує для відновлення мозкових і моторних функцій", - написав він у Твіттері раніше в цьому році.

Презентація пройде 28 серпня в 22:00 за Києвом.