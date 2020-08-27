Збитки на 58 мільйонів: СБУ викрила схему з тепловозами "Укрзалізниці"

СБУ викрила посадовців структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця" та колишніх керівників ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на розкраданні десятків мільйонів гривень - викрито схему з постачання та встановлення на тепловози УЗ неякісних вживаних запасних частин.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували корупційний механізм постачання та встановлення на тепловози державного підприємства неякісних вживаних запасних частин. До оборудки вони залучили низку комерційних структур, які постачали продукцію під виглядом нової.

Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та переводили у готівку. Своїми діями вони завдали збитки Укрзалізниці на понад 58 мільйонів", - йдеться у повідомленні.

За висновками профільних експертів, експлуатація цих запчастин могла призвести до виникнення надзвичайних подій, зокрема травмування пасажирів та працівників залізниці.

У СБУ додали, що повідомлено про підозру 12 посадовцям керівної ланки структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця" та 3 колишнім керівникам ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ККУ.

"За матеріалами оперативних підрозділів спецслужби спільно із відповідними слідчими органами здійснюється розслідування ще низки кримінальних правопорушень щодо фактів постачання на підприємства АТ "Укрзалізниця" продукції неналежної якості та невідомого походження.

Також протягом 2020 року, за результатами оперативного супроводу кримінальних проваджень, регіональними підрозділами СБУ оголошено 29 підозр службовим особам АТ "Укрзалізниця" та афілійованих підприємств за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111, 191, 366, 367 КК України", - додали в СБУ.

Економічна правда