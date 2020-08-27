У липні 2020 року українці забронювали вдвічі менше авіаквитків, ніж рік тому – дослідження

У липні 2020 року українці купили на 50% менше квитків, ніж у липні минулого року.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані сервісу для пошуку авіаквитків онлайн Aviasales.ua.

"Під час карантину продажі авіаквитків впали майже до нуля. Так, у квітні цього року авіаквитки забронювали лише 1% українців у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, у травні цей показник зріс лише до 2%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз попит поступово зростає – наразі показники липня по бронюванням вже сягли 95% у порівнянні з березнем цього року, проте у порівнянні з липнем 2019 року це тільки 50% попиту.

У топі країн, до яких українці найчастіше бронюють авіаквитки, цього року потрапили Турція, Польща, Грузія, Росія, Білорусь. У 2019 році цей список дещо відрізнявся – до нього входили Грузія, Росія, Турція, Італія та Іспанія.

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Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити майже до кінця вересня кордони для іноземних громадян.

Постанову, яку повинні доопрацювати, мають оприлюднити у четвер. Термін її дії - з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.

Економічна правда