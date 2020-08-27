Рівненська область через 30 років може залишитися без лісу - дослідження

За рік, із серпня-2019 до серпня-2020 року, в Рівненській області вирубали лісу у два з половиною разу більше, ніж за аналогічний період 2018-19 років - 5395 га проти 2101 га роком раніше.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного компанією EOS Data Analytics, Інститутом космічних досліджень НАН України та Державним космічним агентством, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з отриманими даними, у Житомирській області за зазначений період вирубали майже на 20% більше лісу, ніж минулого року.

"За такої динаміки вирубки Рівненська область може залишитися без лісу вже через 30 років, а Житомирська - через 38. Якщо не уповільнити цього тренду, то за зазначений час може бути знищено 1,6 млн га і 2,3 млн га відповідно, які становлять площу лісів у цих областях.

Навіть враховуючи висадку, відновлення лісу займає від 60 до 100 років, залежно від порід дерев", - наголошується в повідомленні EOS Data Analytics.

Дослідження проводили за допомогою технології супутникового аналізу, яку раніше використовували в рамках програми підтримки прозорого управління земельними ресурсами в Україні (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) з ініціативи Світового банку та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

"Питання вирубки українських лісів порушують уже не перший рік. Ліс безконтрольно рубають і "сірими" схемами вивозять на експорт. Ніхто не знає справжніх масштабів. Дані отримані із супутників - це незалежний інструмент на шляху до вирішення цієї проблеми. Космос бачить усе", - вважає засновник EOS Максим Поляков.

У компанії зазначають, що інструменти супутникового моніторингу допомагають не тільки фіксувати порушення, але і розумно керувати лісовим господарством. Наприклад - відстежувати процес регенерації лісових екосистем, які зазнали впливу несприятливих факторів, на кожному з етапів і до повного відновлення.

Як повідомлялося, раніше компанія EOS Data Analytics, власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, отримала грант від Європейської Комісії на розробку систем аналізу супутникових даних під час видобутку корисних копалин в Європі.

EOS Data Analytics, що спеціалізується на наданні користувачам аналітики на основі даних космічного моніторингу, входить до вертикально інтегрованої супутникової групи EOS і є частиною інвестиційного портфеля Noosphere Venture.