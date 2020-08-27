6 ініціатив, яких очікує бізнес від нового голови "Укрзалізниці" 

Бізнес вітає Володимира Жмака з призначенням на посаду голови "Укрзалізниці" та очікує на впровадження шести ініціатив в напрямку вантажних та пасажирських залізничних перевезень.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської Бізнес Асоціації

1. Відмова від субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

"Субсидування за рахунок прибуткових вантажних перевезень, негативно впливає на фінансовий стан залізничної галузі та на її розвиток, і, по суті, є непрямим додатковим фінансовим навантаженням для представників бізнесу з метою перекриття збитків Укрзалізниці", - вважають у ЄБА.

2. Реформування структури Укрзалізниці.

Підприємці пропонують розділити УЗ на окремі вертикалі: вантажні перевезення та логістика, пасажирські перевезення, інфраструктура, виробництво та сервіс.

"Очікуваним кроком також є відкриття ринку приватної тяги, що обумовлено перспективою ухвалення Закону України "Про залізничний транспорт"", - заявляють в асоціації.

3. Створення прозорого механізму тарифоутворення.

У ЄБА наголошують, що немає загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні вантажні перевезення, а чинна тарифна система непрозора та економічно необґрунтована.

"Крім цього відсутня прив’язка до типу затрат, що унеможливлює чітке цільове використання тарифів: тяга, вагон, інфраструктура, інвестиції. Це все призводить до субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, разом із постійним підвищенням тарифів на останні.

Необхідно розподілити залізничний тариф на локомотивну, інфраструктурну та вагонну складову (остання вже дерегульована), а також повністю переглянути систему тарифоутворення", - вважають у ЄБА.

4.Боротьба з крадіжками деталей вагонів та локомотивів.

За підрахунками компаній-учасників Комітету з логістики Асоціації, за 2018 рік та за результатами першого кварталу 2019 року, було здійснено 3859 випадків розукомплектування на суму більше ніж 24 млн грн. Бізнес підтримує ідею створення транспортної поліції, яка працюватиме над запобіганням розукомплектування вантажних вагонів та здійснюватиме патрулювання залізничних об’єктів інфраструктури.

5.Гарантування безпеки та збереження вантажів під час транспортування.

У ЄБА наголошують, що ситуація на залізницях України залишається досить несприятливою, адже представники бізнесу постійно потерпають від випадків крадіжок вантажів всіх видів (зернові, вантажі гірничо-металургійного комплексу) під час їх транспортування та зазнають значних фінансових збитків. Важливим кроком для вирішення цієї проблеми є , у випадку пошкодження вагонів, зобов’язати працівників Укрзалізниці забезпечити оперативне складання актів про пошкодження вагонів форми ВУ-25 та інших необхідних документів.

6. Оптимізація надлишкової інфраструктури.

Підприємці вважають, що необхідно напрацювати виважене рішення по роботі малодіяльних зернових станцій.

"Бізнес концептуально не підтримує рішення про закриття таких станцій, адже це призводить до ліквідації робочих місць та зупинки функціонування вантажної інфраструктури на цих об’єктах. Сподіваємося на діалог та напрацювання компромісних рішень з цього питання", - резюмують у асоціації..

Економічна правда



