Голова TikTok пішов у відставку через Трампа

Головний виконавчий директор соціальної мережі TikTok Кевін Майер пішов у відставку менше ніж через три місяці після початку роботи.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося через кілька днів після того, як TikTok подав до суду на адміністрацію Трампа з метою оскаржити заборону влади на роботу програми в США.

За словами Майера, за останні кілька тижнів "політична ситуація різко змінилася" і він був змушений "серйозно переосмислити" корпоративні пріоритети.

"На цьому фоні й оскільки ми очікуємо дуже скоро досягти згоди [з владою США], я з важким серцем хотів повідомити вам всім, що вирішив покинути компанію", - написав він у корпоративному листі.

TikTok підтвердив агентству відхід виконавчого директора. Політична динаміка останніх кількох місяців "істотно змінила" масштаб ролі Майера, зазначили в компанії.

Влада США вважає, що TikTok може передавати конфіденційні дані американців владі Китаю. На початку липня держсекретар США Майк Помпео повідомив про обговорення блокування програми на території країни. Тоді він порадив громадянам користуватися соцмережею з обережністю, "щоб особиста інформація не потрапила в руки китайських комуністів".