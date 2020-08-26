Німеччина звела бюджет з дефіцитом вперше за 9 років

Німеччина в першому півріччі зафіксувала дефіцит всіх громадських бюджетів в розмірі 51,6 мільярда євро, або 3,2% ВВП.

Про це свідчать попередні дані Федерального статистичного агентства ФРН, передає "Інтерфакс-Україна".

Негативне сальдо востаннє було відзначено в 2011 році після фінансової кризи. У січні-червні 2019 року профіцит становив 46,5 млрд євро, або 2,7% ВВП.

Доходи бюджету в першому півріччі поточного року впали на 3,6%, причому скорочення було відзначено вперше з 2010 року. У тому числі податкові надходження скоротилися на 8,1%.

Витрати підскочили на 9,3%. Зокрема, витрати на екстрену допомогу і виплати в рамках соцстрахування для компенсації скороченого робочого дня призвели до стрибка наданих субсидій на 177,5%.

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 мала значний вплив на бюджети всіх державних рівнів, зазначається в повідомленні. Дефіцит федерального бюджету в січні-червні становив 27,1 млрд євро, земельного - 10,2 млрд євро, місцевого - 6,4 млрд євро, в касах соціального страхування - 7,8 млрд євро.

ВВП Німеччини в другому кварталі 2020 року впав на 9,7% в порівнянні з попередніми трьома місяцями, повідомляв раніше Destatis. Це найістотніші темпи падіння з початку обліку показника в 1970 році. У річному вираженні зниження ВВП з поправкою на число робочих днів становило 11,3%.

Позитивне сальдо бюджету ФРН в 2019 році було відзначено восьмий рік поспіль: 1,4% ВВП проти 1,9% ВВП роком раніше. За підсумками 2018 року було зафіксовано рекордний розмір профіциту в 62,4 млрд євро.