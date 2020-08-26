Економічний форум у Давосі відклали на пів року

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у середу вирішив перенести щорічні збори 2021 року в Давосі з січня на початок наступного літа.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Рішення ухвалювалося нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після COVID-19. Проте, згідно з рекомендаціями експертів, у січні ми не зможемо зробити це безпечно", - зазначається в релізі.

Згідно з ним, детальну інформацію про дати та місце перенесених щорічних зборів у 2021 році буде розіслано, тільки-но організатори переконаються, що виконано всі умови, щоб гарантувати здоров'я і безпеку учасників.

У повідомленні також зазначається, що протягом тижня ВЕФ проведе в цифровому форматі "Давоські діалоги" високого рівня, на яких ключові світові лідери поділяться своїми поглядами на стан справ у світі у 2021 році.